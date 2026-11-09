Ціна електроенергії у Франції зросла до максимуму з 2022 року — OilPrice

У Франції ціна електроенергії на добу вперед зросла до найвищого рівня з грудня 2022 року через безвітряну й хмарну погоду, яка знизила виробництво вітрової та сонячної енергії. Як повідомляє OilPrice, така погода на початку тижня вплинула на низку найбільших електроенергетичних ринків Європи.

Ціни у Франції та Німеччині

На аукціоні Epex Spot ціна електроенергії на добу вперед у Франції становила 334 євро за мегават-годину, або 374 долари. За даними Bloomberg, це найвищий показник із грудня 2022 року.

У Німеччині ціна на добу вперед у понеділок становила 345,64 євро за мегават-годину, або 386 доларів. В окремі вечірні години пік вона перевищувала 600 євро за мегават-годину.

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Низька генерація з відновлюваних джерел

У Великій Британії, Німеччині та Франції виробництво електроенергії вітровими й сонячними станціями в понеділок знижувалося та, за очікуваннями, мало залишатися нижчим за звичайний рівень щонайменше до середини тижня. Найвідчутніше зниження швидкості вітру прогнозували в Німеччині, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах.

За таких умов ціну електроенергії переважно визначають газові електростанції, які використовують найдорожчий у Європі за чотири роки газ. У Великій Британії оператор National Energy System Operator у неділю оприлюднив стандартне попередження про напружену ситуацію з постачанням електроенергії вранці понеділка, але того ж ранку його скасував.

Данський енерготрейдер Mind Energy зазначив, що низький рівень води у водосховищах гідроелектростанцій та високі ціни на природний газ посилюють тиск на ціни на електроенергію в країнах Північної Європи перед зимою. На думку аналітиків компанії, жовтневе зростання цін на газ і складна гідрологічна ситуація в регіоні можуть спричинити подальше подорожчання електроенергії найближчими місяцями.

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