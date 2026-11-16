Ціна газу в Латвії перевищила критичний поріг — Baltic News Network

У Латвії середня ціна природного газу на нідерландській біржі TTF у жовтні становила 87 євро за МВт·год, перевищивши критичний для обробної промисловості країни рівень у 85 євро. За аналізом Citadele Bank, якщо ціни тривалий час залишатимуться на такому рівні, зростання виробництва може сповільнитися приблизно через три місяці, повідомляє Baltic News Network.

Ціни на газ у жовтні

У червні середня ціна газу на TTF становила 45 євро за МВт·год. Наприкінці жовтня вона піднімалася до 104 євро за МВт·год — найвищого рівня з грудня 2022 року. Станом на 9 листопада ціна знизилася до 82,5 євро за МВт·год, але в наступні дні знову перевищила 90 євро.

Головний економіст Citadele Bank Карліс Пургайліс зазначив, що промисловість Латвії нині зростає швидше, ніж у сусідніх країнах Балтії, однак високі витрати на енергію можуть послабити цю перевагу. У третьому кварталі обсяг обробного виробництва в Латвії зріс на 6,3% у річному вимірі. В Естонії промислове виробництво зросло на 1,5%, а його обсяги залишалися приблизно на 6% нижчими за рівень 2021 року. У Литві промислове зростання, за оцінкою банку, могло досягти піку ще в липні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вразливі галузі

Найчутливішими до подорожчання газу в Латвії є хімічна промисловість, виробництво гумових і пластмасових виробів, а також готових металевих виробів. Їхній критичний рівень становить близько 70 євро за МВт·год, і його перевищили ще у вересні. У липні—вересні випуск хімічної промисловості зріс на 14,6% у річному вимірі, а виробництво готових металевих виробів — на 15,7%.

До групи ризику також належать виробники будівельних матеріалів, меблів і поліграфічна галузь, для яких критичним є рівень 85 євро за МВт·год. Менш чутливими до коливань цін на газ є текстильне виробництво, випуск автотранспортних засобів і комплектуючих, одягу та напоїв. Їхні критичні пороги Citadele Bank оцінює у межах від 95 до 115 євро за МВт·год.

Читай нас у