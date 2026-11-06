Ціна міді на LME прямує до найгіршого тижня з березня — Asharq Al-Awsat

Ціна міді на Лондонській біржі металів у п'ятницю знизилася на 1,3% — до 13 663 доларів за метричну тонну станом на 07:00 за Гринвічем. Від початку тижня метал може втратити 3,44%, що стане найбільшим тижневим падінням із березня, повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на Reuters.

Найактивніше торгований контракт на мідь на Шанхайській ф'ючерсній біржі також подешевшав на 1,08% — до 106 830 юанів, або 16 018,17 долара, за тонну.

Побоювання щодо інвестицій у ШІ

Головний аналітик CRU Крейг Ленг пов'язав ослаблення котирувань із занепокоєнням щодо інвестицій у штучний інтелект. За його словами, на ринок міді дедалі більше впливають настрої щодо розширення дата-центрів.

Технологічні акції опинилися під тиском після перемог демократів на проміжних виборах у США, що посилило побоювання інвесторів щодо жорсткішого регуляторного нагляду та можливого обмеження розвитку інфраструктури для ШІ.

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Дефіцит металу стримує падіння

Водночас обмежена пропозиція частково підтримує ціну міді. Ленг застеріг від висновків про стійку корекцію, посилаючись на труднощі з постачанням із шахт і дуже обмежену доступність металу поза межами США.

Запаси міді на складах, які відстежує Шанхайська ф'ючерсна біржа, за тиждень скоротилися більш ніж на 24% — до 33 848 тонн, найнижчого рівня майже за три роки. Премія Яншань, яка відображає попит на імпорт міді до Китаю, у четвер зросла до 210 доларів за тонну, повторивши рекордний максимум.

Китайські металургійні заводи водночас стикаються з від’ємними тарифами на переробку та зниженням цін на сірчану кислоту. Запаси на складах поза США зменшувалися, оскільки метал переміщували до країни напередодні можливого мита на імпорт рафінованої міді.

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