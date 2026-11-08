Ціни на газ для домогосподарств ЄС впали до мінімуму з 2022 року — Cyprus Mail

Середня ціна природного газу для домогосподарств у Європейському Союзі в першому півріччі 2026 року становила 0,11 євро за кВт·год. Це на 10,2% менше, ніж у другому півріччі 2025 року, та на 3,5% менше порівняно з першим півріччям 2025-го, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані Євростату.

Такий показник став найнижчим середнім рівнем цін на газ у ЄС після першого півріччя 2022 року. Водночас сезонні коливання цін повернулися до моделі, що була характерною до початку енергетичної кризи 2022 року.

Різниця між країнами

Найвищу ціну для побутових споживачів у січні—червні 2026 року зафіксували у Швеції — 0,22 євро за кВт·год. Далі йдуть Нідерланди з 0,16 євро, а також Франція та Португалія, де ціна становила по 0,13 євро за кВт·год.

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Найнижчі ціни в блоці були в Угорщині — 0,03 євро за кВт·год, Хорватії — 0,05 євро, а також у Румунії та Словаччині — по 0,06 євро.

Зміни у національних валютах

Порівняно з першим півріччям 2025 року, за розрахунками в національних валютах ціни знизилися у 12 країнах із доступними даними, зросли у семи та залишилися загалом стабільними у чотирьох. Найбільше падіння зафіксували в Болгарії — на 14,5%, Греції — на 11,3% та Іспанії — на 10%.

Найбільше ціни зросли в Румунії — на 9,3%, Хорватії — на 8,9% та Словаччині — на 6,6%. За стандартом купівельної спроможності найвищі ціни на газ були у Швеції, Португалії та Нідерландах, а найнижчі — в Угорщині, Люксембурзі й Хорватії.

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