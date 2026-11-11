Ціни на газ у Європі зросли на 2,7% на тлі невизначеності щодо Ірану — OilPrice

Ф'ючерсна ціна природного газу на нідерландському хабі Title Transfer Facility, який є орієнтиром для європейського ринку, у середу зросла на 2,7% — до 87 євро за мегават-годину. Станом на 9:30 за амстердамським часом контракт на найближчий місяць коштував 96,85 долара за МВт·год, повідомляє OilPrice.

Відновлення після місячного мінімуму

Ціни відновилися після падіння до 82 євро за МВт·год, або 91,30 долара, на початку тижня. Тоді нафтовий і газовий ринки знижувалися після сигналів президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон наразі не планує нового удару по Ірану. Водночас, за даними видання, американський президент заявив, що США залишаються готовими до військової кампанії за потреби.

У середу ціни на нафту також підвищилися, а газовий ринок відреагував на послаблення оптимізму трейдерів щодо можливого мирного врегулювання між США та Іраном. OilPrice пов'язує це з продовженням атак на танкери в Ормузькій протоці.

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Запаси газу та постачання СПГ

Поточна ціна все ще нижча за чотирирічний максимум понад 101,82 євро за МВт·год, зафіксований наприкінці жовтня. Водночас вона суттєво перевищує показники відповідного періоду минулого року.

За даними Gas Infrastructure Europe, на 10 листопада газосховища ЄС були заповнені на 72%. Це нижче за середній п'ятирічний рівень для початку опалювального сезону. У більшості країн Євросоюзу вже розпочався відбір газу зі сховищ через зниження температури.

Видання також зазначає, що потоки скрапленого природного газу через Ормузьку протоку залишаються нижчими за довоєнні рівні, а QatarEnergy продовжила дію форс-мажору щодо поставок щонайменше до кінця грудня 2026 року. Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня заявило, що глобальний газовий ринок може залишатися напруженим і наступного року.

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