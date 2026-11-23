Ціни на природний газ у Європі на початку тижня піднялися до 96,075 євро за МВт·год, що на 8,6% більше, ніж у п’ятницю. Зростання відбулося на тлі прогнозів похолодання на континенті та низького рівня запасів газу в європейських сховищах, повідомляє OilPrice.

Динаміка цін

Еталонна ціна TTF становила 105,49 долара за МВт·год. За даними Bloomberg, на які посилається видання, це було найбільше денне зростання котирувань більш ніж за тиждень.

Водночас поточна ціна TTF все ще нижча за позначку понад 100 євро за МВт·год, якої вона досягала наприкінці жовтня — це був максимум за чотири роки. Проте порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли газ коштував близько 30 євро, або 33 доларів, за МВт·год, європейський орієнтир майже потроївся.

Запаси в сховищах

OilPrice пов’язує подорожчання з перебоями в експорті скрапленого природного газу з Близького Сходу, пов’язаними з війною. Зокрема, форс-мажор, оголошений QatarEnergy, підвищив спотові ціни на СПГ та, за оцінкою видання, послабив закупівлі європейських трейдерів улітку, коли зазвичай активно поповнюють газосховища.

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Європа увійшла в опалювальний сезон із найнижчим за понад десятиліття рівнем газу в сховищах. Видання також зазначає, що в останні тижні зі сховищ уже відібрали близько 10% газу, закачаного впродовж літнього сезону.

Імпортні ризики

Станом на неділю газосховища ЄС були заповнені на 69,17% і містили приблизно 781 ТВт·год газу, свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Обсяг закачування становив 714,16 ГВт·год, тоді як відбір — 2868,4 ГВт·год.

Ситуацію з постачанням може додатково ускладнити заборона на імпорт газу з держави-агресора Росії, яка має набути чинності в січні. За даними OilPrice, європейські імпортери цього року закуповували майже весь СПГ, вироблений на заводі Yamal LNG російської компанії «Новатек».

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