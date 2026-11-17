У Нідерландах європейський газовий бенчмарк TTF уранці 17 листопада зріс на 2% — до 86 євро, або 94,61 долара, за мегават-годину. Йдеться про ціну контракту з постачанням у найближчий місяць. Як повідомляє OilPrice, ринок відновився після падіння приблизно на 7% наприкінці торгів у понеділок.

Похолодання та ризики для СПГ

Зниження котирувань напередодні видання пов’язує з рекордними обсягами газу, що надходив на американські заводи з експорту скрапленого природного газу, а також із м’якою погодою у найбільших країнах-споживачах газу в Європі. Водночас прогнози передбачають похолодання у більшій частині Європи приблизно з 20 листопада, що має збільшити попит на опалення, електроенергію та газ.

На ціни також впливають ризики для проходження вантажів зі скрапленим газом через Ормузьку протоку. За даними OilPrice, Іран 17 листопада знову атакував американські військові об’єкти в Бахрейні дронами, а іранські військові застерегли судна від використання так званих фальшивих американських маршрутів через протоку. За оцінками, середня кількість відправлень вантажів СПГ з Ормузької протоки становить близько третини довоєнного рівня.

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Запаси газу в Європі

Попри зниження від максимуму понад 100 євро за МВт-год наприкінці жовтня, ціна TTF залишається майже втричі вищою, ніж рік тому, коли вона становила близько 30 євро за МВт-год. Європейські газосховища нині заповнені приблизно на 70%, тоді як у попередні роки цей показник становив близько 90%.

Чистий відбір газу зі сховищ уже розпочався майже в усіх країнах ЄС і прискорюється під час похолодань. Німецька асоціація операторів газосховищ INES минулого тижня попередила, що за екстремально низьких температур постачання газу в Німеччині взимку може бути не повністю гарантованим.

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