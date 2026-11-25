Світові ціни на нафту 25 листопада майже не змінилися, оскільки очікування надлишку пропозиції врівноважили побоювання можливих перебоїв експорту з Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії. Як повідомляє Channel NewsAsia, ф’ючерси на Brent знизилися на 4 центи — до 91,36 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 28 центів — до 81,77 долара за барель.

Обидва еталонні сорти напередодні зросли більш ніж на 2%. Аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга пов’язав стриману динаміку з очікуваннями інвесторів, що пропозиція може перевищити попит.

Запаси та рішення OPEC+

На ціни також впливає збільшення запасів нафти у США. За даними Американського інституту нафти, на які посилалися ринкові джерела, за тиждень, що завершився 20 листопада, запаси зросли на 126 тисяч барелів. Водночас вісім опитаних Reuters аналітиків у середньому очікували їхнього збільшення на 1,5 млн барелів.

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Міністри групи OPEC+ 29 листопада проведуть серію зустрічей щодо політики видобутку на 2027 рік. Старший дослідник нафтового ринку LSEG Чженцян Сето зазначив, що на ринок впливають невизначеність щодо політики OPEC+, вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з-під обмежень цієї групи та прагнення Іраку підвищити оцінку своїх виробничих потужностей.

Ризики для судноплавства

Єменські хусити заявили, що атакували нафтопереробний завод Рас-Таннура в Саудівській Аравії та фінансовий район Ер-Ріяда. Рас-Таннура є найбільшим саудівським нафтопереробним заводом і входить до комплексу на узбережжі Перської затоки, який також використовується як великий експортний термінал для саудівської нафти.

Іранський Корпус вартових ісламської революції, за даними державних медіа, повідомив, що контейнеровоз став ціллю атаки та зупинився, рухаючись «несанкціонованим» маршрутом поблизу Ормузької протоки. Британська служба морської торгівлі заявила, що 24 листопада три судна, які йшли протокою на схід, були уражені невстановленими снарядами. Тим часом у Лівії відновив роботу нафтопровід Шарара після того, як група, описана в повідомленні як незаконна, перекрила на ньому клапан.

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