Ціни на нафту в азійських торгах 23 листопада майже не змінилися, оскільки інвестори враховували ризики для судноплавства й нафтопереробної інфраструктури на Близькому Сході. За даними Channel NewsAsia, ф’ючерси на Brent зросли на 10 центів, або на 0,11%, до 92,67 долара за барель. Американська нафта WTI додала 16 центів, або 0,19%, до 83,57 долара за барель.

Коливання котирувань

Станом на 04:23 за Гринвічем Brent торгувалася по 92,67 долара за барель, а WTI — по 83,57 долара. Раніше протягом сесії Brent дешевшала на 1 долар, до 91,57 долара за барель, тоді як WTI опускалася до 82,63 долара. За минулий тиждень Brent втратила 4%, а WTI — 5%.

Ціни підтримує неврегульована війна США та Ізраїлю проти Ірану. У неділю пов’язаний з Іраном рух хуситів заявив про атаку на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії. Британська служба морських торговельних операцій також повідомила про кілька атак на судноплавство в затоці та поблизу Ормузької протоки протягом вихідних.

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Атаки та зустрічі ОПЕК+

Бахрейн заявив, що в суботу іранська атака вразила цивільний промисловий об’єкт. Корпус вартових ісламської революції Ірану зі свого боку повідомив про ракетно-дронову атаку на американські військові позиції в королівстві, де базується П’ятий флот ВМС США.

Засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі вважає, що напружене протистояння США та Ірану може зберігатися до кінця року. За її оцінкою, погрози та жорстка риторика Вашингтона й Тегерана підтримуватимуть геополітичну премію в цінах на нафту, якщо одна зі сторін не зробить конкретних кроків до ескалації.

Міністри ОПЕК+ проведуть серію зустрічей 29 листопада, щоб визначити політику видобутку на 2027 рік. До об’єднання входять країни ОПЕК та їхні союзники, зокрема Росія.

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