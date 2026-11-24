Ціни на нафту 24 листопада трималися поблизу тримісячного мінімуму на тлі побоювань щодо зростання пропозиції сировини та можливого надлишку на світовому ринку. Як повідомляє Channel NewsAsia, водночас ринок враховував ризики для судноплавства через Ормузьку протоку.

Котирування Brent і WTI

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 40 центів, або на 0,45%, до 88,97 долара за барель. Напередодні Brent закрилася на найнижчому рівні з 31 серпня. Американська нафта West Texas Intermediate втратила 23 центи, або 0,29%, і торгувалася по 79,94 долара за барель; раніше під час сесії вона досягла найнижчої позначки з 26 серпня.

Ціни підтримували ризики для танкерів в Ормузькій протоці. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що три нафтові танкери, які вони назвали такими, що порушили правила, загорілися після підриву на морських мінах. Про це повідомив іранський телеканал Press TV.

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Ознаки надлишку на ринку

За даними Deutsche Bank, світові запаси рідких вуглеводнів у жовтні збільшилися на 52 млн барелів. Це, за оцінкою банку, відповідає надлишку пропозиції на рівні 1,7 млн барелів на добу. У банку зазначили, що дедалі більше ознак свідчить про балансування глобального ринку та його перехід до профіциту, хоча можливі перебої здатні затримати цей процес.

Постачання також відновлюється з Лівії: нафтопровід Шарара знову запрацював, а нафта почала надходити до резервуарів об'єкта Akakus у Завії. Попереднє опитування Reuters також показало, що запаси нафти й нафтопродуктів у США, ймовірно, зросли минулого тижня. Аналітик ANZ Деніел Гайнс зазначив, що попри певне поліпшення ситуації із запасами та доступністю нафтопродуктів логістика залишається обмеженою, а резерви — невеликими.

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