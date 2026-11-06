Ціни на нафту зросли на тлі ризику ескалації між США та Іраном — CNBC

Ціни на нафту в п’ятницю зросли, оскільки інвестори оцінювали ризики нового воєнного загострення між США та Іраном після проміжних виборів у Сполучених Штатах, а також перспективи дипломатичного прориву. Як повідомляє CNBC, ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 1,67% — до 99,90 долара за барель. Американська WTI зросла на 1,43% — до 91,69 долара за барель.

Ризики для постачання з Близького Сходу

Учасники ринку оцінювали, чи може завершення проміжних виборів у США відкрити шлях до нових дій проти Ірану, що потенційно загрожувало б постачанню нафти з Близького Сходу.

Засновник і президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі в ефірі CNBC заявив, що оцінює ймовірність відновлення воєнних дій у 80%. На його думку, обидва нафтові еталони можуть перевищити позначку 100 доларів за барель.

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Переговори та атаки на судна

Водночас Reuters із посиланням на високопоставленого іранського посадовця повідомило, що Іран через Катар передав Вашингтону пропозицію щодо ядерної програми. Після цього з’явилися надії на можливе дипломатичне врегулювання.

Іран також повідомив про три нові атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці у четвер. Дані британської служби UK Maritime Trade Operations свідчили, що атаки на судна тривали з інтенсивністю, близькою до рекордної.

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