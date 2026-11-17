У Німеччині ціни на нове житлове будівництво цього року зросли на 5,5% порівняно з попереднім роком. Водночас понад 450 тисяч квартир, на які вже видали дозволи, досі не почали будувати. Про це з посиланням на дані Федерального статистичного відомства повідомляє Tagesschau.

Витрати зростають через енергію та кредити

Представники галузі називають серед головних чинників подорожчання енергоємні будівельні матеріали, зокрема цемент, сталь та ізоляційні матеріали. За даними Головного об’єднання будівельної індустрії, вони стали стійко дорожчими через вищі витрати на енергію. На кошториси також впливає підвищення тарифних зарплат покрівельників, електриків та монтажників.

Крім того, відсоткові ставки за будівельними кредитами знову перевищують 4%, що суттєво підвищує вартість фінансування для приватних забудовників та інвесторів. Дослідження Робочої групи сучасного будівництва ARGE вказує, що близько п’ятої частини зростання витрат від 2000 року пов’язана з жорсткішими нормами щодо теплоізоляції, шумозахисту, пожежної безпеки та безбар’єрності.

Проєкти затримують погодження

Забудовник Тім Гемюнден навів приклад проєкту в Майнці на 126 квартир, який мав дев’ятирічний підготовчий етап і досі не завершений. Початок робіт неодноразово переносили через археологічні знахідки, дискусії щодо висоти будівель, забетонування ділянок та паркування. За його словами, до проєкту залучили 23 експертів, хоча безпосередньо будівництво може тривати близько двох років.

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Гемюнден заявив, що власне будівельні роботи становлять лише 45% загальних витрат, тоді як решта припадає на супутні вимоги та процедури. У галузі також вказують на тривалі процедури затвердження планів забудови, екологічні перевірки та нестачу працівників у будівельних відомствах.

Велика частина дозволених квартир чекає на старт

За даними Федерального статистичного відомства, приблизно 60% квартир із наявними дозволами на будівництво, або понад 450 тисяч квартир, залишаються без початку робіт. У регіоні Трір, за даними міста, будівництво не стартувало приблизно у 63% схвалених проєктів.

Федеральна міністерка будівництва Верена Губерц представила заходи для зниження витрат, зокрема ініціативу Bauturbo та законопроєкт про тип будівель E зі спрощеними стандартами. Однак представники ремісничого сектору сумніваються, що ці кроки дадуть відчутний ефект.

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