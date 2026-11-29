Роздрібні ціни на пальне в Європі знизилися на 15% після дев’яти тижнів поспіль падіння. У США водії напередодні Дня подяки купували бензин приблизно по 3,50 долара за галон, уникнувши рекордних цін, повідомляє The Japan Times.

Зниження цін у різних регіонах

Вартість пального також знижувалася в Таїланді та Малайзії. Ринок дизельного пального почав відступати після майже безперервного зростання, яке тривало від початку війни в Ірані.

За кілька тижнів світові паливні ринки різко відійшли від кризової ситуації, хоча видання застерігає, що це може бути тимчасовим явищем.

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Вплив воєн і перебоїв постачання

На нафтові ринки впливали перебої з постачаннями з Близького Сходу та українські атаки на російські підприємства з переробки. Дві війни разом підвищили вартість життя в різних країнах світу, зазначає видання.

Це спричинило хвилю підвищень відсоткових ставок, яка, за оцінкою The Japan Times, допомогла послабити бичачий ринок акцій.

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