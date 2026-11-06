Ціни на пальне в Латвії за рік зросли на 34,5% — LSM English

У Латвії середній рівень споживчих цін на пальне для транспорту в жовтні 2026 року зріс на 34,5% порівняно з жовтнем 2025 року. Дизельне пальне подорожчало на 38,1%, бензин — на 27,9%, а автогаз — на 12,9%, повідомляє LSM English із посиланням на дані Центрального статистичного бюро.

Динаміка за місяць

Водночас у жовтні ціни на транспортне пальне були на 0,2% вищими, ніж у вересні. Найбільше місячне зростання зафіксували у ціні автогазу — на 9,2%. Ціна дизельного пального підвищилася на 0,1%, тоді як бензин подешевшав на 0,2%.

Економіст SEB Bank Дайніс Гашпуїтіс зазначив, що в Латвії наразі не спостерігають масштабної зміни звичок споживання пального попри підвищення цін. Він порадив переглянути не лише використання автомобілів, а й загальні витрати на енергію та споживання.

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Можливий вплив на витрати

За оцінкою Гашпуїтіса, зростання вартості пального передусім відчувають транспортний і логістичний сектори. Надалі це може позначитися на цінах на продукти харчування, будівництво, виробництво та інші повсякденні послуги.

Економіст також вказав, що навантаження на бюджети латвійських домогосподарств залежатиме від погоди взимку: за короткої та м'якої зими підсумкові рахунки можуть залишитися на рівні минулого року або бути нижчими. Тривала й рання зима, навпаки, збільшить попит на енергоресурси. Додатковим ризиком він назвав можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході, яка здатна спричинити подальше подорожчання та перебої з постачанням енергії.

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