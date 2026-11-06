Ціни на житло у Великій Британії знизилися на 0,6% у жовтні — The Guardian

У Великій Британії ціни на житло в жовтні знизилися на 0,6% порівняно з вереснем, що стало найрізкішим місячним падінням за понад три роки. Середня вартість типової нерухомості становила 296 285 фунтів стерлінгів, повідомляє The Guardian із посиланням на дані кредитора Lloyds.

Четвертий місяць падіння

Жовтень став четвертим поспіль місяцем зниження цін на британському ринку житла. Востаннє Lloyds фіксував сильніше місячне падіння в серпні 2023 року, коли ціни знизилися на 1,6%.

Спад виявився несподіваним для аналітиків, які прогнозували зростання на 0,1%. У річному вимірі ціни на житло зменшилися на 1,2% — це найбільше падіння з жовтня 2023 року.

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Високі ставки за іпотекою

Директор з іпотечного кредитування Lloyds Ендрю Асаам заявив, що попит на житло зазнає тиску через складну економічну ситуацію. За його словами, нові інфляційні ризики, частково пов’язані з конфліктом на Близькому Сході, зберігають високу вартість запозичень і посилюють навантаження на бюджети домогосподарств.

За даними Moneyfacts, середня ставка за дворічною іпотекою з фіксованою ставкою становила 5,97%, а за п’ятирічною — 5,99%. Напередодні публікації цих даних Банк Англії підвищив базову ставку на 0,25 відсоткового пункту — до 4%. Компанія Savills очікує, що британський ринок житла не почне відновлюватися до 2028 року, коли поліпшаться економічна ситуація та доступність іпотеки.

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