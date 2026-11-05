Ціни TTF впали на 2,2% на тлі надій на дипломатію щодо Ірану — OilPrice

У Нідерландах ф’ючерсна ціна газу на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF), що є орієнтиром для європейського ринку, уранці в четвер знизилася на 2,2%. Станом на 9:00 в Амстердамі контракт найближчого місяця торгувався по 86,14 євро, або 96,87 долара, за мегават-годину.

Як повідомляє OilPrice, зниження продовжило падіння попереднього дня. Видання пов’язує ринкові настрої зі сподіваннями, що США оберуть дипломатичний підхід щодо ситуації навколо Ірану замість подальшої ескалації. На ці очікування, за даними OilPrice, також вплинули результати проміжних виборів у США, на яких демократи здобули переконливу перемогу.

Найнижчий рівень за два тижні

Поточна ціна TTF стала найнижчою за два тижні. Водночас вона помітно нижча за рівень понад 101,82 євро за мегават-годину, зафіксований наприкінці минулого тижня. Тоді європейський газовий індикатор уперше з 2022 року перевищив позначку 100 євро за мегават-годину.

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OilPrice зазначає, що у 2022 році газова криза в Європі загострилася після того, як Росія скоротила постачання трубопровідного газу більшості європейських споживачів після вторгнення в Україну.

Постачання LNG залишаються обмеженими

Попри зниження цін, Європа входить у зимовий період у вразливій ситуації з постачанням газу, пише видання. Потоки скрапленого природного газу з Катару залишаються незначними, а QatarEnergy продовжила дію форс-мажору щодо постачань щонайменше до кінця грудня 2026 року.

Аналітики ING Воррен Паттерсон та Ева Мантей зазначили, що ситуація після зими значною мірою залежатиме від можливого відновлення потоків LNG із Перської затоки. За їхньою оцінкою, в умовах напруженішого ринку погодний фактор матиме особливо важливе значення взимку.

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