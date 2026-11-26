У Франції ціни промислових виробників у жовтні зросли на 9,6% у річному вимірі після підвищення на 8,3% у вересні. Прискорення пов’язують із вищими цінами на енергоносії, які спричинили сильніше зростання внутрішніх цін, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на національний статистичний інститут Франції Insee.

Динаміка за місяць

У місячному вимірі ціни виробників підвищилися на 1,5%, тоді як у вересні зростання становило 1,8%. Без урахування енергоносіїв індекс зріс на 0,3% за місяць та на 3,4% у річному вимірі.

Ціни на промислові товари, що продаються на внутрішньому ринку, зросли на 8,2% порівняно з жовтнем попереднього року після 6,9% у вересні. У категорії видобувної промисловості, розробки кар’єрів, енергетики й водопостачання вони підвищилися на 15,6%.

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Вплив газу та нафтопродуктів

Ціни на газ зросли на 32,5% у річному вимірі, а на електроенергію — на 13,2%. Insee частково пояснив подорожчання газу на оптовому ринку поновленням напруженості на Близькому Сході та відносно низькими запасами газу в Європі. Вищі ціни на газ вплинули і на оптові ціни електроенергії, оскільки ринок значною мірою залежав від газових електростанцій.

Внутрішні ціни на рафіновані нафтопродукти зросли на 99% проти жовтня минулого року, наблизившись до рекордного рівня червня 2022 року. Водночас їхнє місячне зростання сповільнилося до 0,5% після 17,5% у вересні.

Ціни на експорт та імпорт

Ціни французьких промислових товарів, проданих за кордон, підвищилися на 13,2% у річному вимірі після 12% у вересні та на 2,1% за місяць. Імпортні ціни зросли на 14,5% за рік після 11,7% у вересні, а за місяць — на 2,3%.

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