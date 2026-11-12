Ціни виробників у Японії прискорили зростання до 7,1% — The Japan Times

У Японії ціни на товари, якими торгують компанії, у жовтні зросли на 7,1% у річному вимірі після підвищення на 6,8% місяцем раніше. Це перше прискорення інфляції корпоративних товарів за три місяці, повідомляє The Japan Times з посиланням на дані Банку Японії.

Місячне зростання стало найшвидшим із травня

У місячному вимірі ціни в жовтні підвищилися на 0,7% — це найшвидший темп зростання з травня. Економісти очікували, що річний темп подорожчання, навпаки, сповільниться.

Зростання індексу цін виробників насамперед забезпечили нафта та пов’язані з нею товари. Минулого місяця ціни на сиру нафту перевищили $100 за барель на тлі поновлення занепокоєння через конфлікт на Близькому Сході.

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Аргумент для рішення центробанку

Банк Японії минулого місяця визнав, що базова інфляція досягла цільового показника регулятора. Нові дані про ціни виробників можуть посилити аргументи на користь чергового підвищення процентної ставки на засіданні ради Банку Японії 18 грудня.

Ринкове ціноутворення у свопах овернайт-індексів вказувало на 82-відсоткову ймовірність підвищення ставки на цьому засіданні. Уранці в Токіо єна торгувалася приблизно на рівні 159,62 єни за долар, наближаючись до позначки 160 єн, що також може посилити тиск на споживчі ціни. Жовтень є початком другої половини фінансового року Японії, коли компанії часто змінюють ціни.

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