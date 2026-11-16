TSMC отримала рекордні 5,1 млрд доларів субсидій — Taipei Times

Виробник чипів TSMC за перші дев’ять місяців 2026 року отримав NT$167,586 млрд, або US$5,1 млрд, субсидій від урядів США, Японії, Німеччини та Китаю. Це рекордний обсяг фінансової допомоги для компанії, яка розширює виробництво на цих ринках, повідомляє Taipei Times.

Переважна частина коштів надійшла у третьому кварталі

Згідно з фінансовим звітом TSMC, у третьому кварталі компанія отримала NT$166,996 млрд субсидій від чотирьох урядів. У першому півріччі ця сума становила лише NT$590 млн.

Субсидії допомогли покрити витрати, пов’язані з придбанням нерухомості, будівництвом заводів і виробничим обладнанням у межах міжнародного розширення TSMC. Угоди про фінансування з місцевою владою уклали підрозділи TSMC Arizona Corp у США, European Semiconductor Manufacturing Co у Дрездені, Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc у Кумамото та TSMC Nanjing Co в Китаї.

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Розширення виробництва за кордоном

У Нанкіні TSMC управляє 12-дюймовим заводом із виробництва пластин. Перший завод компанії в Аризоні розпочав комерційне виробництво у четвертому кварталі 2024 року за 4-нанометровим техпроцесом. Будівництво другого підприємства завершили, там триває встановлення обладнання; масове виробництво чипів за 3-нанометровим техпроцесом заплановане на третій квартал 2027 року.

Перший завод TSMC у японському Кумамото також почав комерційне виробництво наприкінці 2024 року. Другий завод у цьому місті ще будують, а масовий випуск продукції там має стартувати у 2028 році. Підприємство компанії в німецькому Дрездені планують запустити в масове виробництво у 2027 році.

За підсумками дев’яти місяців TSMC Arizona зафіксувала прибуток NT$53,986 млрд, JASM — NT$2,396 млрд. Водночас ESMC у Дрездені повідомила про збиток у NT$1,079 млрд.

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