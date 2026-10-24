Цього року в Накуру повідомили щонайменше про шість убивств жінок і дівчат — Nation Kenya

У кенійському окрузі Накуру цього року повідомили щонайменше про шість випадків убивств жінок і дівчат. За даними Nation Kenya, у окрузі також зареєстрували 418 випадків насильства з боку інтимних партнерів.

Справи в Накуру

4 жовтня у селі Мото в районі Моло 18-річну ученицю Molo Senior School Джой Вангуї знайшли мертвою в родинному будинку. Поліція назвала основним підозрюваним її 23-річного хлопця Волтера Кіпкоеча, якого затримали 6 жовтня в селі Лангвенда після розшуку. Суд дозволив утримувати його під вартою 21 день, щоб провести ДНК-дослідження, розтин, психіатричне обстеження та експертизу електронних пристроїв.

Тіло 14-річної Грейс Нгаруа, яка зникла 23 серпня, знайшли в заростях поблизу залізниці в Гілгілі. Підозрюваного затримали 3 вересня. За словами керівника підрозділу кримінальних розслідувань Гілгіла Джозефа Парсіата, після завершення наданого судом 30-денного строку його звільнили під заставу, а слідчі очікують результатів ДНК-експертизи та шукають інших можливих причетних.

У квітні в Накуру померла Аніта Мугверу, яку, за версією слідства, під час домашнього конфлікту поранив ножем її чоловік, офіцер Сил оборони Кенії капітан Едвін Каунга Мутомі. Після психіатричного обстеження суд визнав його нездатним постати перед судом і направив на лікування до Національної навчальної та реферальної лікарні Mathari.

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Дані та законодавчі прогалини

Департамент гендерних, соціальних послуг та інклюзивності зафіксував 418 постраждалих від насильства з боку інтимних партнерів у Накуру в період із вересня 2025 року до серпня 2026 року. На Накуру-Іст припали 219 таких випадків. У цьому ж районі зареєстрували 1069 із 2012 випадків надання постраждалим психологічної та травматерапевтичної допомоги в окрузі.

Найбільше постраждалих від сексуального і гендерно зумовленого насильства зафіксували в Наіваші — 394. У Накуру-Іст зареєстрували 350 таких випадків, у Накуру-Захід — 273, у Моло — 194.

Робоча група з питань гендерно зумовленого насильства та феміциду, створена президентом Вільямом Руто у січні 2025 року, передала йому звіт 26 січня 2026 року. У документі зазначено, що законодавство Кенії не містить чіткого визначення феміциду, що може ускладнювати послідовний розгляд справ і збір даних. Група рекомендувала правові та політичні зміни, зокрема визнати зґвалтування у шлюбі кримінальним правопорушенням відповідно до Закону про сексуальні злочини.

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