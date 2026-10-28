ЦВК Ізраїлю відхилила запит Лікуду щодо продовження голосування — Jerusalem Post

Центральна виборча комісія Ізраїлю 27 жовтня відхилила формальний запит партії «Лікуд» щодо продовження часу голосування через черги на виборчих дільницях по країні. Як повідомляє Jerusalem Post, комісія не побачила підстав для такого рішення, зокрема з огляду на високу явку серед усіх груп населення.

У комісії уточнили, що всі виборці, які прибудуть на дільницю до її закриття, зможуть проголосувати. Водночас у Хевроні голосування продовжили до 22:00 через відключення електроенергії.

Партії вимагали додаткову годину

До «Лікуду» із закликом продовжити голосування на годину приєдналися партії «Народ Ізраїлю», «Оцма єгудіт» міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра та ультраортодоксальна партія ШАС. Офер Вінтер із партії «Народ Ізраїлю» заявив, що представники політсили повідомляли про незвичне скупчення людей на дільницях, яке, за його словами, могло завадити прихильникам партії проголосувати.

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Лідер ШАС Ар’є Дері висловив занепокоєння через, за його словами, апатію в ультраортодоксальних і правих районах підтримки. Він також заявив про високу явку в районах підтримки лівих сил та в арабському секторі.

Заперечення партії Яшар

За даними видання, рішення про продовження часу голосування може ухвалити лише голова Центральної виборчої комісії суддя Ноам Сольберг. Партія «Яшар», яку очолює Гаді Айзенкот, виступила проти запиту «Лікуду». У заяві партії зазначили, що не сталося жодного незвичайного інциденту, який виправдовував би продовження голосування, а сам запит, на її думку, міг створювати підґрунтя для майбутніх заяв про сумніви в чесності виборів.

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