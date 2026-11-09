TT-Line призупинила автопілот поромів біля Джилонга через збої керма — ABC News Australia

Австралійський оператор TT-Line призупинив використання автопілота на нових поромах Spirit of Tasmania під час проходження затоки Порт-Філліп поблизу Джилонга. Рішення ухвалили як запобіжний захід на тлі розслідування двох окремих інцидентів зі збоями в системі керування суднами, повідомляє ABC News.

Збій на п’ятому рейсі

Минулого четверга пором Spirit IV виконував свій п’ятий пасажирський рейс, коли на підході до затоки дорогою до Джилонга відмовила основна система рульового керування. Несправність виникла під час перемикання керування з автопілота на ручний режим.

Екіпаж задіяв резервну систему керування, а для супроводу порома до Джилонга викликали буксир. Через це судно прибуло приблизно на чотири години пізніше від запланованого часу.

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Інцидент зі Spirit V

Інцидент зі Spirit IV стався після іншого збою на спорідненому судні Spirit V. У жовтні під час випробувального рейсу цей пором на короткий час вийшов за межі позначеного судноплавного маршруту в затоці.

Обидва випадки розслідує Австралійське бюро безпеки на транспорті. Звіт за підсумками розслідування має бути готовий до середини наступного року.

Голова TT-Line Кен Кановскі заявив, що після прибуття Spirit IV до Джилонга перевірка виявила незначну проблему в механічно-електричних компонентах консолі керування, яку усунули. Автопілот надалі використовуватимуть у відкритих водах Бассової протоки, але не під час підходу до Джилонга чи виходу з нього. У Девонпорті, на північному заході Тасманії, пороми й раніше заходили до порту та виходили з нього лише в ручному режимі.

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