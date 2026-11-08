TTAP зупинив план створити окрему структуру через суперечки з PTI — The Express Tribune

У Пакистані рух Tehreek-e-Tahafuz-e-Aain-e-Pakistan (TTAP) призупинив підготовку до створення власного незалежного політичного організаційного крила через розбіжності серед керівництва партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). TTAP і PTI по-різному описують, чи підтримало керівництво PTI цю ініціативу, повідомляє The Express Tribune.

План організаційного розширення

У середині жовтня TTAP заявляв, що за підтримки PTI має намір створити окреме політичне крило та розбудувати формальну організаційну структуру на провінційному рівні. За даними видання, провінційним осередкам пропонували сформувати робочі й дослідницькі групи.

Джерела в PTI стверджують, що публікація про ці плани спричинила напруження між союзниками. Представники партії висловили застереження щодо створення паралельної політичної структури, а після внутрішнього обговорення керівники PTI дистанціювалися від будь-яких зобов'язань підтримати таку модель.

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Суперечливі пояснення союзників

Речник TTAP Ахунзада Хуссейн заперечив цю версію. За його словами, пропозицію обговорювали на зустрічі за участі голови PTI Баррістера Гохара Алі Хана та генерального секретаря Салмана Акрама Раджі, які нібито підтримали створення власного політичного крила TTAP.

Хуссейн заявив, що про спротив усередині PTI TTAP дізнався через посередників, однак партія не передавала руху офіційних заперечень. Він підтвердив, що організаційний план відклали через внутрішні розбіжності в PTI.

Водночас центральний секретар PTI з інформації заявив, що Баррістер Гохар не схвалював пропозицію як формальний пункт порядку денного. За його словами, керівництво PTI не дозволить формування такої структури, оскільки не бачить логіки у створенні паралельної організації.

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