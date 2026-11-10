ТЦ в Австралії знеструмило після викрадення 200 метрів кабелю — ABC News Australia

Торговий центр Town Square Redbank Plains у штаті Квінсленд, Австралія, залишився без електроенергії після викрадення близько 200 метрів дроту. Адміністрація комплексу повідомила орендарів електронною поштою, що невідомі викрали важливі заземлювальні кабелі, необхідні для безпечного електропостачання об’єкта.

Магазини припинили роботу

Через знеструмлення в торговому центрі зачинилися магазини, зокрема супермаркети Aldi та Woolworths. Підприємці побоюються втрат через неможливість зберігати продукцію в холодильниках. Аїда, яка керує суші-рестораном у центрі, розповіла, що без охолодження можуть зіпсуватися м’ясо, риба й овочі.

За її словами, працівники адміністрації центру сподівалися відновити електропостачання приблизно до 17:00, однак до того часу запаси харчів могли зіпсуватися. Сем, який керує місцевою перукарнею разом із братом, заявив, що відключення завдає його родині фінансових збитків: заклад не може працювати, але працівникам потрібно виплатити денну зарплату.

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Енергетики допомагають центру

Як повідомляє ABC News, представник енергокомпанії Energex Денні Дональд зазначив, що пошкодження стосуються приватної електромережі торгового центру та не вплинули на загальну мережу. Бригади Energex працюють на місці, допомагаючи персоналу комплексу.

Дональд назвав викрадення міді небезпечним вчинком і застеріг, що спроби втручання в електромережі вже цього року призводили до загибелі та тяжких травм. Стоматологічна клініка Redland Plains Dental через відключення стала недоступною та переадресовує дзвінки до свого центру в Іпсвічі.

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