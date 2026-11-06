Тухель не викликав Палмера, Фодена і Майну до збірної Англії — Sky Sports News

Томас Тухель не включив Коула Палмера, Філа Фодена та Коббі Майну до заявки збірної Англії на матчі Ліги націй проти Хорватії та Іспанії. Водночас перші виклики до національної команди отримали півзахисник дортмундської «Боруссії» Джоб Беллінгем — брат Джуда Беллінгема — та хавбек «Фулгема» Джош Кінг, повідомляє Sky Sports.

Палмер, Фоден і Майну поза заявкою

Улітку Палмера не включили до складу Англії на чемпіонат світу після сезону, перебіг якого переривали травми. Гравець «Челсі» також залишив попередній табір національної команди у вересні та жовтні через незначні проблеми з фізичною готовністю.

Під час попередньої міжнародної паузи Тухель, відповідаючи на запитання про участь Палмера у виступах за збірну, заявив: «Важко заперечувати те, що ви кажете. Я можу судити про нього лише за тим, що він показує у національній команді, а він просто втрачає надто багато можливостей».

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Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Майну також залишив попередній склад через травму невизначеного характеру. На чемпіонаті світу він не провів жодної хвилини, хоча був включений до заявки на турнір. Форвард «Манчестер Сіті» Фоден не отримував виклику ані на літній турнір, ані до осіннього складу збірної.

Новачки та повернення

Беллінгем і Кінг раніше виступали за юнацькі збірні Англії та вперше отримали виклик до головної команди країни. До заявки також повернулися захисники Бен Вайт і Джед Спенс.

У складі на листопадові матчі є, зокрема, воротар Джордан Пікфорд, захисники Трент Александер-Арнольд і Марк Геї, півзахисники Джуд Беллінгем, Деклан Райс та Еберечі Езе, а також нападник Гаррі Кейн. Збірна Англії зіграє з Хорватією 12 листопада, а 15 листопада на виїзді зустрінеться з Іспанією.

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