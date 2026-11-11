Тухель заявив, що планує очолювати Англію до Євро-2028 — Sky Sports News

У Великій Британії тренер збірної Англії Томас Тухель заявив, що планує працювати з національною командою щонайменше до чемпіонату Європи 2028 року. За його словами, його угода з Футбольною асоціацією Англії не містить пункту про відступні, навіть якщо пропозицію зробить великий клуб.

Як повідомляє Sky Sports, Тухель наголосив, що підписав контракт із наміром залишитися до Євро-2028. Він також сказав, що команда має «незавершені справи».

Робота зі збірною

Тренер позитивно оцінив довіру з боку Футбольної асоціації Англії після вильоту команди з чемпіонату світу. За словами Тухеля, він цінує футболістів, тренерський штаб і керівників, які підтримують його роботу.

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Водночас він зазначив, що сумує за ритмом клубного футболу та приблизно 50 матчами на рік, у яких не бере участі як наставник збірної. Після роботи з Англією німецький фахівець планує повернутися до клубного футболу.

Фінал Ліги націй

Тухель також висловив сподівання, що Футбольна асоціація Англії скористається можливістю подати заявку на проведення фіналу Ліги націй в Англії. На його думку, матчі перед домашніми вболівальниками могли б стати корисною підготовкою до домашнього Євро-2028. Водночас тренер зауважив, що збірній передусім потрібно вийти до фіналу турніру.

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