Тун переміг Гартс 3:1 у Лізі конференцій — Sky Sports News

Швейцарський «Тун» переміг шотландський «Гартс» з рахунком 3:1 у матчі Ліги конференцій. Гра відбулася у Швейцарії на «Стокгорн Арені». Перший м’яч у зустрічі на 22-й хвилині у власні ворота забив захисник гостей Джеймі Маккарт.

Помилки гостей і три голи Туна

Перед перервою «Тун» подвоїв перевагу: після прострілу Нільса Райхмута захисник «Гартса» Стівен Кінгслі намагався вибити м’яч, але він опинився у Брайтона Лабо, який влучив у ворота. На 56-й хвилині Фуркан Дурсун забив третій гол господарів, замкнувши передачу Райхмута.

Матч ненадовго зупинили на початку через густий дим від піротехніки на трибунах. Через паузу до першого тайму додали дев’ять хвилин. Голкіпер «Гартса» Бо Ройс після перерви здійснив кілька сейвів, зокрема після ударів Дурсуна та Райхмута, однак не зміг завадити третьому взяттю воріт.

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Гартс має одне очко після трьох матчів

На 82-й хвилині Стюарт Фіндлі скоротив відставання, головою замкнувши штрафний удар Жорді Алтени. Раніше ще один гол «Гартса» не зарахували через офсайд. Кінгслі залишив поле через травму, а замість нього вийшов 19-річний Метью Гілліс.

Як повідомляє Sky Sports, перед грою головний тренер «Гартса» Ваутер Вранкен не міг розраховувати на десятьох футболістів через різні проблеми зі здоров’ям. Після трьох стартових турів Ліги конференцій шотландська команда має одне очко: до цього вона зіграла внічию з «Норшелланном» та програла «Трабзонспору». Вранкен після матчу заявив, що команді необхідно триматися разом і продовжувати наполегливо працювати.

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