Туреччина чекає від Катару контракт на винищувачі Eurofighter — Jerusalem Post

Туреччина очікує, що Катар надішле проєкт контракту на продаж винищувачів Eurofighter Typhoon і проєкт програми навчання. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише Jerusalem Post.

Переговори з Катаром

У турецькому оборонному відомстві заявили, що переговори щодо закупівлі літаків тривають. Турецька та катарська делегації в серпні й вересні обговорювали технічні та логістичні питання.

Зокрема, сторони розглядали обсяг закупівлі літаків і боєприпасів, а також навчання пілотів і фахівців із технічного обслуговування. Міністерство оборони Туреччини повідомило, що очікує від Катару підготовлені проєкти програми навчання та контракту на продаж, які мають передати Анкарі.

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Домовленість із Великою Британією

Торік союзники по НАТО Туреччина та Велика Британія уклали угоду щодо закупівлі 20 винищувачів Eurofighter Typhoon. За цією домовленістю Катар і Оман можуть постачати Туреччині частину власних літаків цього типу, однак для цього потрібні окремі контракти на продаж.

Анкара також заявляла про намір придбати ще 24 винищувачі у Катару та Оману, проте просування цієї закупівлі було обмеженим. У міністерстві також зазначили, що оборонний бюджет Туреччини на 2027 рік збільшили через внутрішні проєкти у сфері протиповітряної оборони, програму винищувача KAAN, розроблення безпілотників і суднобудування.

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