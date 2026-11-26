Туреччина та Саудівська Аравія підписали меморандум про взаєморозуміння для посилення співпраці в оборонній промисловості, повідомляє Anadolu Agency. Про укладення документа у соцмережі X заявив керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Халук Герґюн.

Оборонні технології

За словами Герґюна, сторонами меморандуму стали Управління оборонної промисловості Туреччини та Генеральне управління оборонного розвитку Саудівської Аравії. Документ підписали з президентом саудівського відомства Фалехом бін Абдуллою Аль-Сулейманом.

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Меморандум передбачає співпрацю у дослідженнях, розробках та інноваціях у сфері оборонних і військових технологій та систем. Герґюн висловив сподівання, що домовленість буде корисною для обох країн, і подякував Аль-Сулейману та делегації, що супроводжувала його, за візит.

Реакція на атаку в Ер-Ріяді

Окремо турецький посадовець передав Саудівській Аравії співчуття та солідарність після атаки, спрямованої проти Фінансового району короля Абдалли в Ер-Ріяді. Герґюн засудив напад і заявив про підтримку народу Саудівської Аравії.

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