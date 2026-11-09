Туреччина й Узбекистан підписали меморандум про захист довкілля — Anadolu Agency

Туреччина та Узбекистан 9 листопада 2026 року підписали в Анталії меморандум про співпрацю у сфері захисту довкілля. Документ уклали в перший день COP31 — Конференції ООН зі зміни клімату, яку приймає Туреччина.

Напрями співпраці

Меморандум має посилити спільні зусилля країн у протидії зміні клімату, запобіганні забрудненню повітря й води, управлінні відходами та розвитку циркулярної економіки. Про підписання документа повідомляє Anadolu Agency.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зустріч у межах COP31

Підписання відбулося у південному турецькому місті Анталія після зустрічі президента COP31 і міністра довкілля, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурата Курума з Азізом Абдухакімовим.

Абдухакімов є радником президента Узбекистану з питань довкілля та очолює Національний комітет з екології та зміни клімату. Курум у соціальних мережах заявив, що меморандум створює міцну основу для спільної роботи двох країн у визначених напрямах.

Читай нас у