Туреччина заявила про намір приєднатися до проєкту Зеленого енергетичного коридору Азербайджан—Угорщина, який оцінюють у 22 млрд євро. Про це стало відомо під час 13-ї міністерської зустрічі Керівного комітету в межах Угоди про стратегічне партнерство щодо проєкту.

Учасники проєкту

Проєктна компанія Green Energy Corridor Power Company (GECO), зареєстрована в Румунії, приймала представників Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини — країн, що вже беруть участь у проєкті. Про це повідомляє Romania Insider з посиланням на E-nergia.ro. Ці держави були учасниками ініціативи до заяви Туреччини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представники на зустрічі

У зустрічі також брали участь представники Європейської комісії, GECO, італійської технічної консалтингової та інженерної компанії CESI, румунського енергетичного регулятора ANRE, Світового банку та національних операторів систем передачі електроенергії.

GECO є проєктною компанією цього проєкту, пов’язаного з підводним кабелем.

Читай нас у