Туреччина не проти відновлення нафтопроводу Киркук—Баніяс — The National

Туреччина не заперечує проти відновлення нафтопроводу Киркук—Баніяс, який сполучає Ірак із середземноморським узбережжям Сирії. Про це в Стамбулі заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє The National.

За його словами, Анкара не вважає сирійський маршрут конкурентною загрозою для експорту іракської нафти через турецький порт Джейхан. Байрактар зазначив, що Туреччина пропонує збільшити пропускну здатність своєї інфраструктури з 1,5 млн до 2,5 млн барелів на добу, тоді як сирійський напрямок потенційно може сягнути 1–1,5 млн барелів на добу. Він додав, що турецький маршрут, на думку Анкари, є дешевшим і стабільнішим.

Угода Іраку та Сирії

Ірак і Сирія у липні домовилися відремонтувати 800-кілометровий нафтопровід Киркук—Баніяс. Його відкрили 1952 року з початковою пропускною здатністю 300 тисяч барелів на добу. Трубопровід вийшов з експлуатації після десятиліть конфліктів і не працює з часу вторгнення коаліції на чолі зі США до Іраку у 2003 році.

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Відновлений маршрут міг би доставляти нафту з багатого на нафту іракського Киркука до сирійського узбережжя Середземного моря для подальшого експорту. Це дозволило б Іраку диверсифікувати постачання на тлі ускладнення експорту через південні порти та Ормузьку протоку. Наразі країна перевозить додаткові обсяги нафти з півдня вантажівками до трубопровідної мережі в Туреччині.

Вартість і безпека проєкту

Водночас аналітики не очікують швидкого ремонту. Нафтопровід проходить через віддалені райони іракської та сирійської пустель, де діють осередки угруповання «Ісламська держава», яке раніше атакувало нафтову інфраструктуру. За оцінкою аналітичної компанії Kpler, імовірність реалізації проєкту найближчим часом є низькою: реконструкція потребуватиме мільярдів доларів і триватиме роками.

Турецький порт Джейхан з’єднаний з Іраком трубопроводом Ірак—Туреччина, який на турецькій ділянці має пропускну здатність 1,5 млн барелів на добу. Експорт ним повністю зупинили в березні 2023 року після арбітражного рішення, а згодом відновили після домовленостей між Багдадом, Курдським регіональним урядом та міжнародними нафтовими компаніями щодо видобутку й тарифів на транспортування.

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