Туреччина не запросила Ізраїль на COP31 через дії в Газі — Jerusalem Post

Туреччина не запросила Ізраїль на кліматичний саміт COP31 в Анталії. Як повідомляє Jerusalem Post, міністр довкілля Туреччини та президент конференції Мурат Курум пояснив це діями Ізраїлю в Газі.

За словами Курума, Туреччина як країна-господар саміту лідерів не надсилала Ізраїлю запрошення. Він заявив, що на конференції обговорюватимуть клімат і кліматичну справедливість, яка, на його думку, неможлива без миру.

Голова Палестинського управління з якості довкілля Заглул Самха в коментарі The National назвав недопущення Ізраїлю політичним, а не технічним питанням.

Кліматичні переговори та геополітика

Учасники переговорів, до яких залучені майже 200 країн, обговорюють турецьку пропозицію щодо збільшення частки електроенергії у світовому споживанні енергії та відновлення зусиль із відмови від викопного палива. Водночас виступи світових лідерів на конференції значною мірою стосувалися геополітичних конфліктів.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що після COP30 темп міжнародних кліматичних зусиль знизився. За його словами, світові лідери дедалі більше говорять про зброю та тарифи, а не про виживання майбутніх поколінь.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до термінових дій через кліматичну кризу. Він заявив, що повільна реакція міжнародної спільноти поставила світ на руйнівний шлях. Згідно зі згаданою в матеріалі доповіддю ООН, світ рухається до перевищення погодженого в межах Паризької угоди порогу потепління у 2,7 градуса за Фаренгейтом.

Заяви Ердогана та участь Ірану

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також розкритикував Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі. Він звинуватив Ізраїль у перешкоджанні постачанню контейнерів для палестинців, переміщених через конфлікт і змушених жити в наметах після сильних дощів.

Армія оборони Ізраїлю раніше цього тижня повідомила, що до Гази доправили 91 тисячу наметів і понад 8 200 вантажівок із зимовими товарами.

На відміну від Ізраїлю, у саміті взяв участь президент Ірану Масуд Пезешкіан. За повідомленням іранського уряду, він використав зустрічі на COP31 для висловлення претензій Тегерана до Ізраїлю та Сполучених Штатів. США на конференції не були представлені.

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