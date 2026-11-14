У Туреччині в Офіційному віснику опублікували закон, який схвалює ратифікацію спільної оборонної угоди з Пакистаном та Саудівською Аравією. Від дня публікації закон набув чинності, повідомляє Anadolu Agency. Публікація відбулася у суботу.

Угоду підписали в Мецці

Закон стосується Мекканської угоди про спільну оборону між Турецькою Республікою, Ісламською Республікою Пакистан та Королівством Саудівська Аравія. Документ підписали 7 серпня 2026 року в Мецці, Саудівська Аравія, під час тристороннього саміту.

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Голосування у парламенті

Турецький парламент 5 листопада схвалив закон 279 голосами проти 119. У голосуванні взяли участь 398 депутатів із 592 членів парламенту.

За умовами домовленості Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан зобов’язалися зміцнювати колективну безпеку, поглиблювати оборонну співпрацю та сприяти миру й стабільності в регіоні та за його межами.

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