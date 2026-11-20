Турецька компанія Baykar передала силам безпеки Туреччини перші три безпілотні винищувачі KIZILELMA. Апарат прийняли на озброєння після завершення приймальних випробувань, повідомляє AeroTime.

У Baykar заявили, що випробувальна та навчальна програма KIZILELMA охопила 600 вильотів. Компанія також назвала Туреччину першою країною, яка прийняла безпілотний винищувач до свого військового інвентарю. Який саме підрозділ сил безпеки отримав три апарати, у Baykar не уточнили.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що KIZILELMA після багаторічної роботи увійшов до інвентарю Збройних сил Туреччини. Компанія Baykar присвятила подію своєму померлому засновнику Оздеміру Байрактару.

Від першого польоту до служби

Концептуальні зображення KIZILELMA Baykar представила 20 липня 2021 року, а до виробничої лінії апарат надійшов 12 березня 2022 року. Перший політ він здійснив 14 грудня 2022 року в місті Чорлу провінції Текірдаг.

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У квітні 2023 року KIZILELMA виконав політ у тісному строю з ударним безпілотником AKINCI. У грудні 2025 року два такі апарати здійснили політ у тісному строю із застосуванням технології автономності флоту, а в травні 2026 року KIZILELMA виконав автономний політ у формації з італійськими літаками M-346.

Випробування озброєння та експорт

Перші вогневі випробування з боєприпасами TOLUN і TEBER-82 відбулися 8 жовтня 2025 року. У листопаді того ж року біля узбережжя Синопа KIZILELMA уразив реактивну повітряну ціль ракетою класу «повітря — повітря» GÖKDOĞAN. У липні 2026 року апарат також уразив ціль надзвуковою ракетою класу «повітря — поверхня» JET-230 виробництва Roketsan.

У травні 2026 року генеральний директор Baykar Халук Байрактар оголосив про рамкову угоду з Індонезією щодо 12 літаків KIZILELMA. Початок поставок запланували на 2028 рік, а угода передбачає опціон ще на 48 апаратів.

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