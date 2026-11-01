Туреччина перевела лідера РПК Оджалана до нової частини в’язниці — Channel NewsAsia

Туреччина перевела лідера Робітничої партії Курдистану (РПК) Абдуллу Оджалана до новозбудованої частини в’язниці на острові Імрали в Мармуровому морі. Про це заявив депутат прокурдської Партії народної рівності та демократії Мітхат Санджар, повідомляє Channel NewsAsia.

Переведення на острові Імрали

Оджалан перебуває у в’язниці на острові Імрали з 1999 року, коли його захопили. Санджар підтвердив його переведення в інтерв’ю Medya Haber TV 31 жовтня, однак інших подробиць не навів.

Санджар прямо не підтвердив, що умови у новозбудованій частині в’язниці кращі. Водночас, за оцінкою видання, його слова могли на це вказувати. Поліпшення умов утримання Оджалана було однією з ключових вимог курдської сторони у зусиллях із припинення багаторічного протистояння між РПК і турецькою владою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мирний процес

За словами Санджара, мирний процес перебував «на паузі» останні два місяці, тому його слід пришвидшити. Він також заявив, що переведення Оджалана до нової частини в’язниці потребує активізації цього процесу.

Санджар входить до групи політиків DEM, які регулярно відвідують Оджалана відтоді, як у лютому 2025 року той закликав РПК розпуститися та скласти зброю. Через три місяці угруповання оголосило, що складе зброю та припинить бойові дії. Після цього парламент Туреччини у серпні схвалив законодавство про умовне помилування тисяч бійців РПК, яке згодом підписав президент Реджеп Таїп Ердоган.

РПК, співзасновником якої Оджалан був у 1970-х роках, Туреччина, США та Європейський Союз визнали терористичною організацією. Від 1984 року конфлікт із нею забрав десятки тисяч життів.

Читай нас у