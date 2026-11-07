Туреччина привітала посилення Іраком прикордонних постів — Jerusalem Post

Міністерство оборони Туреччини привітало посилення Іраком прикордонних застав і спостережних постів та заявило про продовження співпраці двох країн у сферах оборони й безпеки. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Іракське інформаційне агентство INA.

У турецькому оборонному відомстві заявили, що вітають посилення Іраком застав і спостережних постів уздовж кордону та продовжують безпекову співпрацю. Анкара також наголосила, що надалі надаватиме Іраку всі форми підтримки.

Затримання у Кіркуку

Іракська служба боротьби з тероризмом 5 листопада повідомила про затримання в провінції Кіркук підозрюваного, якого відомство охарактеризувало як відомого підозрюваного у зв’язках з угрупованням ІДІЛ. За даними служби, затримання провели на підставі попереднього ордера, виданого слідчим суддею у справах цього відомства.

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Служба заявила, що продовжить точкові рейди для розшуку решток ІДІЛ. За оцінкою Jerusalem Post, іракська влада, ймовірно, занепокоєна загрозами з боку бойовиків у Кіркуку та прилеглому районі Гавіджа, які могли посилитися протягом останніх місяців.

Безпека та інфраструктура

Туреччина має інтереси в Кіркуку та місті Таль-Афар. Видання також зазначає, що Анкара схвально поставилася до можливого відновлення нафтопроводу Кіркук—Баніяс, який з’єднує Ірак із Сирією.

Окремо іракська влада повідомила про затримання трьох членів Сил народної мобілізації в районі Латіфія на південь від Багдада. За словами джерела Shafaq News у сфері безпеки, вони перевозили 35 ракет невстановленого типу та два пістолети.

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