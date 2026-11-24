Туреччина працює над механізмом, який має забезпечити безпечне судноплавство комерційних суден у Чорному морі та безперервне постачання продовольства й сільськогосподарської продукції. Про це під час брифінгу Ради Безпеки ООН заявив постійний представник Туреччини при ООН Ахмет Їлдиз, повідомляє Anadolu Agency.

Механізм для комерційних суден

За словами Їлдиза, механізм має гарантувати безпеку навігації для комерційних суден і не допустити перебоїв у постачанні харчів та аграрної продукції. Він зазначив, що Туреччина спирається на досвід Чорноморської зернової ініціативи та вважає, що такий механізм відповідатиме інтересам усіх сторін, передусім країн, які найбільше залежать від цих поставок.

Чорноморську зернову ініціативу підписали у Стамбулі 22 липня 2022 року Російська Федерація — держава-агресор, Україна та Туреччина, а ООН виступила посередником і свідком домовленості. Вона передбачала гуманітарний морський коридор для безпечного проходу суден із зерном, іншими харчами та добривами з визначених українських чорноморських портів на світові ринки.

Їлдиз заявив, що ініціатива допомогла не допустити поширення війни на цей водний шлях. За його словами, Туреччина використовуватиме своє геополітичне розташування, контакти з відповідними сторонами та досвід посередництва для досягнення тривалої стабільності на морі.

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Конвенція Монтре та розмінування

Представник Туреччини також нагадав, що від початку війни Анкара застосувала статтю 19 Конвенції Монтре, яка дозволяє закривати турецькі протоки для військових кораблів воюючих сторін у воєнний час. Він заявив, що Туреччина сумлінно та неупереджено виконує положення договору і продовжить це робити.

Як приклад регіональної співпраці Їлдиз навів Чорноморську групу з протимінних заходів — спільну військово-морську ініціативу Туреччини, Румунії та Болгарії з розмінування. Він також повторив підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, наголосив на потребі переговорного врегулювання та закликав сторони війни до прямих переговорів про справедливий і тривалий мир відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

Їлдиз привітав активізацію дипломатичних контактів в Абу-Дабі та закликав продовжити прямий діалог.

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