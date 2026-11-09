Туреччина схвалила понад 33 ГВт проєктів зі зберігання енергії — Deutsche Welle

Туреччина, яка приймає кліматичний саміт ООН COP31 в Анталії, з 2022 року схвалила понад 33 ГВт проєктів зі зберігання енергії в акумуляторах. За даними Deutsche Welle, ці потужності можуть забезпечити електроенергією понад 27 млн домогосподарств.

Системи накопичення мають доповнити швидке зростання вітрової та сонячної генерації. Нині ці джерела забезпечують 22% електроенергії Туреччини, тоді як десять років тому їхня частка становила 4,5%. Частка сонячної енергії у встановленій потужності електроенергетики країни зросла приблизно з 0,1% у 2014 році до майже 21% на початку 2026 року.

Залежність від вугілля

Водночас виробництво електроенергії на вугіллі в Туреччині за останнє десятиліття збільшилося приблизно на третину. У 2024 році країна випередила Німеччину та Польщу за потужностями вугільної генерації; раніше ці країни мали найбільші такі потужності в Європі, однак вони почали скорочуватися.

Туреччина досі не визначила дату повної відмови від вугілля. За даними німецької кліматичної кампанії Beyond Fossil Fuels, близько 97% нових вугільних проєктів у країні було скасовано за останні десять років. Однак у червні влада Туреччини оголосила про намір розширити одну з найбільших вугільних електростанцій і майже подвоїти її потужність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аналітичний центр Climate Action Tracker зазначає, що чинна кліматична ціль Туреччини допускає зростання викидів до 2038 року. Це, на думку організації, ускладнює досягнення державою цілі щодо вуглецевої нейтральності до 2053 року.

Електрифікація та імпорт палива

За словами керівника турецької команди екологічної мережі 350.org Ефе Байсала, Туреччина імпортує 95% природного газу, 83% сирої нафти та 60% вугілля. У вересні країна започаткувала глобальну ініціативу «35x35», яка передбачає збільшення рівня електрифікації світових економік із трохи більш як 20% до 35% до 2035 року.

Ініціатива охоплює заміну викопного палива електроенергією у транспорті, будівлях і промисловості. Водночас, за оцінкою Climate Action Tracker, національний енергетичний план Туреччини передбачає електрифікацію лише близько 25% загального енергоспоживання до 2035 року.

Читай нас у