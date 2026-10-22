Туреччина та Канада підписали меморандум про оборонне партнерство — Anadolu Agency

Туреччина та Канада підписали меморандум про взаєморозуміння щодо партнерства в оборонному секторі. Документ підписав очільник Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Халук Горгун під час дипломатичних заходів, пов’язаних із візитом прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Переговори в Анкарі

Як повідомляє Anadolu Agency, Горгун був присутній на офіційній церемонії зустрічі канадського прем’єра, яку провів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, а також на двосторонніх переговорах лідерів.

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За словами турецького посадовця, на зустрічах в Анкарі обговорювали кроки для підвищення рівня відносин із Канадою, союзницею Туреччини по НАТО, до стратегічного партнерства. Сторони також розглядали розширення двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній промисловості, та актуальні регіональні й глобальні події.

Заява посадовця

Горгун заявив, що підписання меморандуму продемонструвало прагнення двох союзників зміцнювати оборонне партнерство. Він також зазначив, що оборонна промисловість Туреччини нарощує експорт, а її платформи, за його словами, вже продемонстрували себе на міжнародній арені.

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