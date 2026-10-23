Туреччина та Канада започаткували стратегічне партнерство — The National

Туреччина та Канада 22 жовтня започаткували стратегічне партнерство під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Анкарі. Сторони домовилися розвивати зв’язки в енергетичній і оборонній сферах, а також збільшити кількість авіарейсів для підтримки торгівлі та подорожей, повідомляє The National.

Угоди в обороні та енергетиці

Дві країни, які є членами НАТО, підписали угоди про оборонну співпрацю та енергетику. Ердоган заявив, що для взаємодії є широкі можливості — від видобувної галузі та скрапленого природного газу до критично важливих мінералів і ядерної енергетики.

За словами турецького президента, стратегічне партнерство не має залишитися лише символічним рішенням. Туреччина зацікавлена в імпорті енергоресурсів і палива, зокрема з Канади, а також у постачанні критично важливої сировини.

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План співпраці та торгівля

Карні повідомив, що партнерство підкріплене трирічним планом дій. Він охоплює торгівлю та інвестиції, оборону і безпеку, енергетику, а також зв’язки між людьми.

Туреччина і Канада прагнуть збільшити двосторонній товарообіг із нинішніх $3 млрд до $10 млрд, хоча часових меж для цього Ердоган не назвав. Наступного місяця сторони планують розпочати переговори про угоду про вільну торгівлю. У п’ятницю Карні має провести зустріч із представниками турецького бізнесу в Стамбулі.

Під час візиту канадського прем’єра Amnesty International закликала його порушити у розмові з Ердоганом питання обмеження демократичних свобод у Туреччині. Організація послалася на недавні затримання активістів, журналістів і опозиційних політиків.

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