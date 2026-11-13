Туреччина та Катар уклали угоду про взаємну оборону — France 24

Туреччина та Катар у Стамбулі уклали угоду про взаємну оборону та домовилися про спільну позицію у разі зовнішнього збройного нападу на одну з двох країн. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав документ під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомляє France 24.

Консультації та військова співпраця

У спільній заяві сторони зазначили, що угода спрямована на посилення колективної оборони та регіональної безпеки. Анкара й Доха домовилися проводити консультації щодо загроз власній безпеці, а також регіональних і глобальних питань безпеки та оборонної політики.

Країни також планують розширювати співпрацю через спільні військові навчання, взаємодію в оборонній промисловості та обмін персоналом для підготовки. У комюніке зазначили, що домовленість відображає прагнення Туреччини та Катару захищати суверенітет і територіальну цілісність, а також їхнє бачення безпечнішого та стабільнішого регіонального порядку.

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Енергетичне партнерство

Туреччина і Катар також заявили про готовність розвивати енергетичну співпрацю, зокрема торгівлю скрапленим природним газом. Турецька адміністрація повідомила, що країни працюють над розвитком і диверсифікацією енергетичного партнерства, а співпраця в оборонній галузі продовжить зростати.

Емір Катару прибув до Стамбула після участі у кліматичному саміті ООН COP31 на півдні Туреччини. Нова угода укладена після підписання Туреччиною, Саудівською Аравією та Пакистаном Мекканської угоди про спільну оборону в серпні. Відповідно до того документа, напад на одну зі сторін розглядається як напад на всіх учасників.

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