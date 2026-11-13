Туреччина та Китай підписали попередню угоду щодо залучення $15 млрд у ВДЕ — Euronews

Туреччина та Китай 12 листопада підписали попередню угоду, спрямовану на залучення близько $15 млрд інвестицій у проєкти сонячної та вітрової енергетики. Домовленості уклали під час кліматичного саміту ООН COP31 в Анталії, повідомляє Euronews.

Сонячні та вітрові проєкти

Угода охоплює плани щодо сонячних і вітрових електростанцій із сукупною потужністю 7 ГВт, а також розвиток систем зберігання енергії та модернізацію електромережі. Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що співпраця також охоплюватиме обмін технологіями для виробництва обладнання для вітрових турбін у країні.

Терміни реалізації проєктів і подробиці їхнього фінансування не оголошували. Підписанню передували переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та віцепрезидента Китаю Хань Чжена, які відбулися 11 листопада на полях саміту.

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За даними китайського державного агентства Xinhua, Хань Чжен заявив про готовність Пекіна заохочувати китайські компанії до інвестицій у Туреччину та назвав відновлювану енергетику одним із напрямів поглиблення співпраці.

Енергетична стратегія до 2040 року

Наприкінці вересня встановлена потужність сонячної та вітрової генерації Туреччини становила близько 43,8 ГВт — це трохи більш як третина загальних генерувальних потужностей країни, за даними турецького Міністерства енергетики. Нова національна енергетична стратегія передбачає збільшення потужностей сонячної та вітрової енергетики до 175 ГВт до 2040 року.

На саміті 10 листопада Байрактар оцінив потребу Туреччини в інвестиціях для енергетичного переходу до 2040 року приблизно у $300 млрд. За його словами, залучення такого обсягу коштів потребуватиме міжнародного партнерства та передбачуваних умов для інвесторів.

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