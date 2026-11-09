Туреччина та ВООЗ представили ініціативу зі стійкості медсистем — Health Policy Watch

Туреччина та Всесвітня організація охорони здоров’я представили на кліматичній конференції COP31 в Анталії добровільну Antalya Initiative for Resilient Health Systems (AIR). Ініціатива передбачає, що країни документуватимуть успішні й невдалі рішення із захисту здоров’я від кліматичних потрясінь, їхню вартість та обмінюватимуться цим досвідом. Як повідомляє Health Policy Watch, до вечора понеділка про участь в ініціативі не оголосила жодна країна.

COP31 розпочалася в турецькій Анталії за участі представників майже 200 країн. Протягом двох тижнів на конференції очікують близько 100 тисяч учасників, зокрема понад 90 глав держав і сотні міністрів. Однією з головних тем стартового дня стала потреба в практичних кроках для захисту здоров’я населення від наслідків зміни клімату.

Фінансування адаптації

Переговори щодо порядку денного затримали церемонію відкриття на півтори години. Країни, що розвиваються, наполягали на внесенні питання кліматичного фінансування до офіційного порядку денного. Зрештою учасники включили до нього дворічну програму роботи, погоджену в Белені, щодо виконання зобов’язань заможних країн із фінансування кліматичних заходів у державах, що розвиваються.

Водночас Африканська група відкликала вимогу про окремий пункт щодо потроєння фінансування адаптації. За даними Програми ООН з довкілля, навіть за різних методик підрахунку чинна обіцянка покриватиме лише 20–29% приблизно 420 млрд доларів на рік, які країнам, що розвиваються, будуть потрібні до 2035 року для адаптації до зміни клімату.

Група з 44 найменш розвинених країн закликала учасників COP31 не відкладати складні рішення та забезпечити скорочення викидів, доступ до фінансування і захист найбільш уразливих громад.

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Кліматична криза і здоров’я

Очільник ООН з питань клімату Саймон Стілл наголосив, що адаптація систем охорони здоров’я не може бути достатньою відповіддю на постійне потепління. За його словами, необхідно швидко і справедливо відмовлятися від викопного палива.

За оцінкою Lancet Countdown, у 2023 році спеку пов’язували з рекордними 710 тисячами смертей, причому майже три чверті з них були спричинені зміною клімату. Забруднення повітря від спалювання викопного палива того року, за цими даними, призвело ще до 2,78 млн смертей.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що понад 90% країн у торішньому опитуванні організації назвали нестачу фінансування однією з головних перешкод для виконання планів у сфері клімату та здоров’я. Він також зазначив, що здоров’я не має окремого пункту у формальних переговорах, де обговорюють кліматичне фінансування.

Міністр охорони здоров’я Бразилії Алешандре Паділья повідомив, що міжнародні державні зобов’язання з адаптації охорони здоров’я скоротилися приблизно з 3,2 млрд доларів у 2022 році до 2,2 млрд доларів у 2024-му. Це становить близько 5% усіх міжнародних державних коштів на адаптацію.

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