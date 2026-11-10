Туреччина видала NAVTEX для досліджень дна між Кіпром і Критом — Cyprus Mail

Туреччина видала навігаційне попередження NAVTEX щодо запланованих досліджень морського дна між Кіпром і Критом у межах проєкту Great Sea Interconnector. Як повідомляє Cyprus Mail, його у вівторок увечері оприлюднило Генеральне управління берегової безпеки Туреччини.

Дослідження для прокладання кабелю

У тексті NAVTEX зазначено, що морські наукові дослідження для прокладання підводного кабелю проведуть уздовж двох визначених ліній у зоні обслуговування турецької системи NAVTEX і на континентальному шельфі, який Туреччина вважає своїм. Роботи має виконувати французьке дослідницьке судно Abeille Marengo.

Інші судна попередили триматися на відстані понад дві морські милі від Abeille Marengo. Попередження діятиме до 20 березня наступного року. Great Sea Interconnector у разі реалізації має з’єднати енергосистеми Кіпру, Греції та Ізраїлю.

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Реакція Греції та морська суперечка

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс заявив, що цей контакт не означає визнання претензій Туреччини на морські райони, де заплановано дослідження. За його словами, офіційний запит щодо проведення робіт надсилали лише урядам Греції та Кіпру.

Минулої п’ятниці Греція видала NAVTEX для цього проєкту. Після цього Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що французьке судно нібито планує незаконні наукові дослідження, пов’язані з несанкціонованим прокладанням кабелю на турецькому континентальному шельфі.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше говорив, що Анкара не заперечуватиме проти досліджень між Критом і Кіпром за умови письмового попереднього повідомлення. Греція та Республіка Кіпр посилаються на Конвенцію ООН з морського права, за якою острови мають повну виключну економічну зону. Туреччина не є стороною цієї конвенції та дотримується іншої позиції щодо морських зон островів.

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