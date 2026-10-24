Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що Анкара не передбачає участі своїх військових у бойових діях проти єменських хуситів у межах оборонної угоди із Саудівською Аравією та Пакистаном. Можлива військова підтримка Ер-Ріяда, за його словами, має насамперед посилити стримування та сприяти безпеці й стабільності в регіоні.

Як повідомляє The National, Туреччина розглядатиме запити Саудівської Аравії щодо військової допомоги та визначатиме її обсяг після ратифікації угоди парламентом. Саудівська Аравія та Пакистан уже ратифікували документ.

Угода трьох держав

Мекканська оборонна угода була підписана в серпні та цього тижня передана на ратифікацію до парламенту Туреччини. Вона ґрунтується на принципі, за яким напад на одного учасника вважається нападом на всіх.

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Водночас стаття 2 передбачає взаємну допомогу у разі нападу або військової агресії з боку «іншої країни або групи країн». Таке формулювання порушує питання, чи поширюватиметься договір на удари хуситів, які останніми тижнями активізували атаки на Саудівську Аравію.

Зустріч міністрів у Стамбулі

Міністри закордонних справ Саудівської Аравії та Пакистану провели двосторонню зустріч на полях міністерської зустрічі Regional Four (R4) за участю Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Єгипту. Сторони обговорили двосторонні відносини й регіональні події, зокрема ситуацію в Ємені.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан і віцепрем’єр-міністр та глава МЗС Пакистану Ісхак Дар засудили нещодавні атаки хуситів на цивільні райони Саудівської Аравії. На ширшій зустрічі, у якій також брали участь глави МЗС Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, міністри закликали хуситів негайно припинити воєнні дії, погрози й атаки та повернутися до політичного процесу.

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