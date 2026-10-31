Туреччина висунула генсека ОБСЄ Сінірліоглу на посаду генсека ООН — Anadolu Agency

Туреччина 31 жовтня офіційно висунула генерального секретаря Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ферідуна Сінірліоглу кандидатом на посаду генерального секретаря ООН. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Лист до керівних органів ООН

Посол Туреччини в ООН Ахмет Їлдиз передав президентам Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки лист президента Реджепа Таїпа Ердогана про висунення кандидатури Сінірліоглу. За даними агентства, це було зроблено відповідно до Статуту ООН і резолюції Генеральної Асамблеї.

Висунення відбулося на тлі глухого кута в процесі відбору. Чергове неофіційне попереднє голосування в Раді Безпеки ООН того дня завершилося без остаточного результату, повідомили джерела в турецькому МЗС.

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Процедура обрання

Щоб здобути необхідну підтримку в Раді Безпеки, кандидату потрібно щонайменше дев’ять голосів. Будь-який із п’яти постійних членів Ради Безпеки — США, Китай, Франція, росія та Велика Британія — може заблокувати кандидатуру, застосувавши право вето.

Після досягнення згоди в Раді Безпеки кандидатуру має призначити Генеральна Асамблея ООН. Агентство зазначає, що цей етап зазвичай вважають формальністю. Повноваження чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша спливають 31 грудня.

Серед інших кандидатів, яких перелічило агентство, — дипломатка з Коста-Рики Ребека Грінспен, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з Аргентини, колишній президент Сенегалу Макі Салл, посол Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, колишня президентка Генеральної Асамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса з Еквадору, колишня президентка Чилі Мішель Бачелет, угандійський політик і дипломат Олара Отунну та еквадорська дипломатка Івонн А-Бакі.

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