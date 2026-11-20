Туреччина заявила про інвестиційні домовленості та фінансові плани на загальну суму понад $26 млрд, оголошені під час кліматичної конференції COP31 в Анталії. Серед них — попередня угода з Китаєм щодо відновлюваної енергетики на $15 млрд, а також угоди про фінансування з банками розвитку на $5,1 млрд, повідомляє Cyprus Mail.

Туреччина приймає конференцію з 9 листопада у середземноморській Анталії. Країна також повідомила про домовленості із Саудівською Аравією та Канадою. Значна частина оголошених угод стосується чистої енергетики.

Домовленості для енергетичного переходу

Спостерігачі вважають, що ці домовленості, багато з яких пов’язані з чистою енергетикою, можуть сприяти досягненню турецьких кліматичних цілей. Зокрема, йдеться про розширення електрифікації для скорочення викидів від викопного палива.

Керівник China Climate Hub при Asia Society Policy Institute Лі Шуо зазначив, що країни-господарі кліматичних конференцій мають використовувати такі заходи як платформу для залучення інвестицій. Старша дослідниця аналітичного центру E3G Ойку Сенлен заявила, що домовленості відповідають траєкторії енергетичного переходу Туреччини та можуть допомогти їй сприяти досягненню сильної підсумкової угоди COP31.

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Переговори щодо клімату буксують

Водночас делегатам із понад 190 країн складно досягти ширшої міжнародної домовленості щодо скорочення глобальних викидів. Серед ключових суперечностей — кліматичне фінансування, яке має допомогти найбіднішим і найбільш уразливим упоратися з наслідками потепління.

З останнього проєкту підсумкової угоди переговорники вилучили будь-яку згадку про поступове скорочення використання викопного палива. Хоча конференція мала завершитися в п’ятницю, кліматичні саміти ООН раніше неодноразово тривали довше запланованого терміну.

Паралельно з переговорами в Анталії відбувається виставка для великих компаній і стартапів. Турецькі Harves Technology та Liaqua повідомили про інтерес до їхньої продукції з боку потенційних інвесторів, дистриб’юторів, посадовців і кредиторів з різних країн.

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