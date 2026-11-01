Туреччина залучить 630 низькоемісійних автобусів для COP31 в Анталії — Daily Sabah

Туреччина залучить 630 низькоемісійних автобусів із 25 муніципалітетів для перевезення учасників Конференції ООН зі зміни клімату COP31 в Анталії. Автобуси курсуватимуть між готелями, аеропортом, автовокзалом, центром міста та місцем проведення саміту, повідомляє Daily Sabah.

Електробуси та транспорт на газі

До автопарку увійдуть 71 електробус, 233 автобуси на природному газі та решта дизельних машин із низьким рівнем викидів. Усі транспортні засоби виготовлені в Туреччині й доправлені до Анталії для роботи під час конференції.

План перевезень координує Міністерство довкілля, урбанізації та зміни клімату Туреччини. За словами керівника департаменту допоміжних послуг міністерства Ахмета Самі Кулаклиоглу, для двох головних частин конференції — Блакитної та Зеленої зон — створили окрему систему громадського транспорту. Організатори очікують щодня близько 50 тисяч відвідувачів у Блакитній зоні та понад 100 тисяч — у Зеленій.

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Нові маршрути й газова заправка

Для автобусів на природному газі в Анталії збудували заправну станцію, оскільки до підготовки до COP31 місто не мало автобусів на природному газі. Станція вже введена в експлуатацію, а заправка транспортних засобів розпочалася. За даними організаторів, інфраструктура залишиться після завершення саміту та зможе підтримати використання таких автобусів у міській транспортній мережі.

Територія конференції разом із Блакитною та Зеленою зонами займає 1,2 млн квадратних метрів. Там також підготували паркінги на 5 тисяч автомобілів і 400 автобусів. Із районів Белек, Кунду, Лара, Кемер та Аланія майданчик з’єднають 19 маршрутів, а з центру Анталії до нього можна буде дістатися трамваєм. Доставку вантажів на майданчик проводитимуть уночі — з 21:00 до 6:00.

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