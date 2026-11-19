Президентство кліматичного саміту ООН COP31 в Анталії, Туреччина, представило другий проєкт Анталійської декларації. Документ містить пропозицію збільшити частку електроенергії у світовому кінцевому споживанні енергії до 35% до 2035 року, повідомляє Anadolu Agency.

Президент COP31 Мурат Курум заявив, що проєкт підтверджує мету Паризької угоди щодо обмеження глобального потепління до 1,5 градуса Цельсія та закликає пришвидшити скорочення викидів і посилити стійкість до кліматичних змін. За його словами, нові національно визначені внески, або NDC, подали 167 сторін.

Електрифікація та чиста енергія

Турецька ініціатива «35 до 35» передбачає розвиток потужностей відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності, модернізацію електромереж і створення систем зберігання енергії. Курум також назвав одним із пріоритетів проєкту технології уловлювання, утилізації та зберігання вуглецю.

За словами Курума, захист цілі у 1,5 градуса означає захист життя з огляду на вплив підвищення температури на громади, водні ресурси та прибережні міста.

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Фінансування адаптації

Проєкт декларації підтримує глобальний заклик щонайменше втричі збільшити фінансування адаптації до 2035 року. Серед запропонованих заходів — спрощення доступу до коштів, скорочення процедур схвалення та виплат, а також збільшення грантового й пільгового фінансування.

Документ також пропонує дорожню карту фінансування адаптації та стійкості «Анталія — Аддис-Абеба». Вона має поєднати кліматичні фінансові зобов’язання з потребами вразливих громад, зокрема в Африці та малих острівних державах, що розвиваються. Окремо декларація закликає розширювати системи раннього попередження, щоб забезпечити універсальний захист до 2027 року.

Президент COP31 з переговорів Кріс Бовен повідомив, що головування проводитиме інтенсивні консультації з переговорними групами для досягнення консенсусу щодо проєкту. Він також зазначив, що Китай бере активну участь у процесі та конструктивно порушує свої питання й занепокоєння.

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